北海道・苫小牧警察署は2026年3月5日、道路交通法違反（酒酔い運転）の疑いで、苫小牧市に住む会社員の男（59）を現行犯逮捕しました。男は5日午後6時前、苫小牧市美沢付近の国道36号で、酒に酔った状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、パトカーが低速で走行する不審な乗用車を目撃したため、職務質問をしたところ、基準値の6倍以上のアルコールが検出されたということです。調べに対し男