北海道・士別警察署は2026年3月5日、士別市に住む飲食店経営の男（69）を器物損壊の疑いで逮捕しました。男は士別市東1条7丁目の駐車場で、2月17日と2月27日に立て続けに、男性（63）が所有する車のタイヤあわせて2本をパンクさせた疑いが持たれています。被害に遭った男性は、男が経営する飲食店の客でした。警察によりますと、3月2日に男性から士別署に被害申告があり、その後警察が付近の防犯カメラなどの捜査を進め男を特定し