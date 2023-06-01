ニューヨーク株式市場で5日、ダウ平均株価は再び大きく値を下げ、下げ幅は一時1000ドルを超えました。中東での戦闘が拡大し、原油供給への懸念が強まったことなどから売り注文が広がった形です。また、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は一時、2025年1月以来となる1バレル＝80ドル台をつけました。