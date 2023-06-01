依然として中東情勢の混迷が続く中、為替市場はドル高が再び優勢となっており、ポンドドルは１．３２ドル台に一時下落した。１００日線を下放れる展開が続いており、下値警戒感を強めているが、目先は今週の安値１．３２５０ドル付近が意識される。一方、ポンド円は２１０円台に上昇。本日２１０．２０円付近に来ている２１日線を回復している。 英企業の賃金​上昇率の予想が約４年ぶり‌の低水準だったことが英