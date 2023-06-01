カタール国防省は5日、イランから発射された弾道ミサイルや無人機による攻撃を受けたと発表しました。カタール国防省によりますと、5日午前、弾道ミサイル14発と無人機4機がイランから飛来しました。このうち軍は、弾道ミサイル13発と無人機4機を迎撃し、残る1発はカタールの領海内に落下しましたが、死傷者は出ていないということです。またカタール外務省はイランによるトルコを標的とした弾道ミサイルや、アゼルバイジャンの空