稚内港のフェリーターミナルで、2026年3月5日、フェリーが岸壁に接触する事故がありました。稚内港中央ふ頭フェリーターミナルで、5日午後7時半前、フェリーの船長から「入港作業中に船首右舷側と岸壁が接触した」などと稚内海上保安部に通報がありました。稚内海上保安部によりますと、稚内と利尻島・礼文島などを結ぶハートランドフェリー「アマポーラ宗谷」がター