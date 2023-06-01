北海道・広尾町野塚の国道336号で、2026年3月5日、車2台とシカが衝突する事故がありました。5日午後7時すぎ、乗用車の同乗者から「軽乗用車がはねたシカが乗用車と衝突した」と110番通報がありました。警察によりますと、国道を広尾方向に走っていた軽乗用車にはね飛ばされたシカが、対向車線の乗用車と衝突し、乗用車のフロントガラスを突き破ったということです。この事故で乗用車を運転していた男性が顔から出血するなどのけが