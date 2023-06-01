WHO（世界保健機関）は5日、イランで医療施設などへの攻撃により医療従事者4人が死亡したと発表し、深刻な懸念を示しました。WHOによりますと、2月28日以降、医療インフラへの攻撃がイランで13件、レバノンで1件確認されたということです。イランでは医療従事者4人が死亡し、25人がけがをしました。死者は、イランで約1000人、レバノンで50人、イスラエルで10人などと報告されていて、負傷者は7000人に上るとしています。また、約1