アストロズの今井達也投手（27）が5日（日本時間6日）、マーリンズ戦に先発登板。2回29球を投げ1安打無失点の快投だった。今春2度目の実戦登板となった今井。初回、先頭・エドワーズをわずか2球で右飛。続く2番・モレルには初球に左前打を許すも、3番・コーナインを3球三振、4番・ノービーも空振り三振に仕留める上々の立ち上がりを見せた。メジャー移籍後初となる2回のマウンドにも上がると、5番・ポーリーにフルカウントか