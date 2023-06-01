新年度予算案の審議をめぐり、与野党は今月9日に高市総理が出席する集中審議をおこなうことで合意しました。与党側が提案していた土曜日の質疑はおこなわないことになりました。新年度予算案の審議をめぐり、与野党はきのう、衆議院予算委員会の理事会で今月9日の午前に一般質疑、午後に高市総理が出席して「内外の諸課題」をテーマに集中審議をおこなう日程で合意しました。年度内の成立に向けて審議時間を積み重ねたい考えの与党