7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、6月、7月に東京グローブ座および梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで上演される舞台『惰性クラブ』に主演することが決定した。劇団「小松台東」主宰・松本哲也氏が作・演出を手掛ける新作で、川島は自身初となる宮崎弁での演技にも挑戦する。【写真】鹿島を満喫する吉澤閑也ら松本氏は、宮崎弁による濃密な会話劇で注目を集めてきた劇団「小松台東」の主宰。地方に生きる人々の