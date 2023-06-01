4人組ユニット「ふぉ〜ゆ〜」が、舞台「隅田川ヤングロード物語3〜嗚呼！星宵のかなたにふぉ〜エヴァー〜」（6月6日から、名古屋市公会堂など3都市）で主演を務めることが5日、分かった。2022年に初演された人気シリーズの第3弾で、ゲストにNON STYLE石田明（46）が出演する。下町の商店街「隅田川ヤングロード」を舞台に、どこか憎めない住人たちが繰り広げるコメディー作品。通称「劇団尺伸ばし」こと「ふぉ〜ゆ〜」4人の特有の