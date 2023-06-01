イランの最高指導者・ハメネイ師の後継者について、アメリカのトランプ大統領は「ハメネイの息子は受け入れられない」との考えを示しました。アメリカとイスラエルによる攻撃で死亡したイランの最高指導者・ハメネイ師の後継候補に、次男のモジタバ師の名前があがっていることについて、トランプ大統領は5日、「ハメネイの息子は私には受け入れられない」と話しました。ニュースサイト「アクシオス」のインタビューに答えたもので