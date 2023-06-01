日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手（27＝ドジャース）が6日に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグ初戦の台湾戦で先発することに、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が「3イニングを投げる予定」だと語ったことを、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のドジャース担当ファビアン・アルダヤ記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。同記者は自身のXで「デーブ・ロバーツは、山本