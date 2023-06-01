イギリスのスターマー首相は5日、イランから攻撃を受けているカタールに、イギリス空軍の主力戦闘機「タイフーン」4機を派遣すると表明しました。中東地域での防衛体制を強化し、アメリカとの連携を続ける考えを強調しました。スターマー首相は「最善の道は、イランが核兵器への野心を放棄する形での交渉による解決だ」と述べました。そのうえで、アメリカとイスラエルの初期攻撃に加わらなかった判断について、「熟慮のうえで国益