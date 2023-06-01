NY株式5日（NY時間12:09）（日本時間02:09） ダウ平均47973.01（-766.40-1.57%） ナスダック22747.74（-59.74-0.26%） CME日経平均先物54750（大証終比：-390-0.71%） 欧州株式5日終値 英FT100 10413.94（-153.71-1.45%） 独DAX 23815.75（-389.61-1.61%） 仏CAC40 8045.80（-121.93-1.49%） 米国債利回り 2年債 3.587（+0.039） 10年債 4.134（+0.039） 30年債 4.750