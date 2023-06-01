ブライトンのMF三笘薫（28）が4日、0―1で競り負けたアーセナル戦で左足首を負傷した。前半12分に味方とのワンツーからゴール前に進入して左足シュートを放った直後に相手DFと接触して患部をひねり、倒れ込んだ。その後も左足を気にする様子を見せながらプレーを続けたものの、前半終了時に自ら交代を求めて退いた。ヒュルツェラー監督は三笘に関し「試合を続けられなかった。前半はいいパフォーマンスを見せていたので残念」