6日午前1時43分ごろ、鹿児島県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は薩摩半島西方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、鹿児島県の薩摩川内市甑島です。【各地の震度詳細】■震度3□鹿児島県薩摩川内市甑島■震度1□鹿児島県鹿児島市南九州市気