その後もドル高の動きが継続しており、ドル円は１５７円台後半に再び上昇している。イランが本日もカタールやクウェート、ＵＡＥ、バーレーンなど米軍基地がある中東諸国にミサイルおよびドローン攻撃を実施しており、中東情勢に沈静化の気配が依然見当たらない。 この動きを見て原油相場が７９ドル台まで上昇しており、米国債利回りも連れ高となる中、ドルへの逃避買いが続いている。