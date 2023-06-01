最新技術の導入やブランド化など、農業で新しい挑戦をしている若手経営者が集まる交流会が開催されました。全国から都内にぞくぞくと集まったのは、高齢の農家から農地や事業を引き継いだ新規就農者や、有機野菜に注力して販路を広げた会社の取締役など、25歳から40歳までの農業分野の若手経営者およそ60人です。参加者「新規就農者さんもどんどん増えてきて。歴史ある農園も沢山あるんですけど、新しい方も増えてきていて」いま、