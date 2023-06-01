◇強化試合ドミニカ共和国4―4タイガース（2026年3月4日サントドミンゴ）ドミニカ共和国代表のJ・ソトが「3番・左翼」で出場して3回に右中間へ同点三塁打、5回に2戦連発の左越えソロを放ち2安打3打点で最後の実戦調整を終えた。強化試合2試合で3本の長打を含む7打数4安打の仕上がり。6番カミネロも2試合で6打数6安打と好調だ。アルバート・プホルス監督は「ソトとカミネロは素晴らしい打者だ。彼らはこれまでずっとそ