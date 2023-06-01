招待選手でナショナルズのキャンプに参加していた2年目28歳の小笠原がマイナーキャンプに降格すると発表した。オープン戦は2試合で3回1/3を投げて防御率2・70。初登板だった2月21日に「あまり悲観せず、良かったところをピックアップしてやっていきたい」と前向きな姿勢を強調していた。昨季は開幕をマイナーで迎え、7月に初昇格。主に中継ぎで23試合に登板して1勝1敗、防御率6・98だった。