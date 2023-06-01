◇強化試合米国14―4ロッキーズ（2026年3月4日スコッツデール）米国代表はロッキーズとの強化試合に5発を含む14安打で14―4と大勝した。前日のジャイアンツ戦と合わせて計29得点の破壊力。主将ジャッジは「3番・右翼」で出場して初回に左翼へ特大の先制弾を放ち「アリゾナでは打球を上げさえすれば飛ぶんだ」とさも当然といった様子だ。米国代表のユニホームでは初アーチ。「球宴はシーズン中のお祭り。でも今回は選手が