第一生命ホールディングスが3年連続で7％の賃上げです。対象となるのは営業職員含む国内約5万人の社員で、基本給の底上げとなるベースアップと定期昇給分を合わせて平均で約7％の賃上げとなります。7％の賃上げは3年連続です。一方、流通やサービス業などの労働組合で構成する「UAゼンセン」は、ことしの春闘での妥結状況を公表し、2月末までに先行妥結した8つの組合では正社員の定期昇給を含む賃上げ率は5.89％となり、組合員の6