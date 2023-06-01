◆フィギュアスケート世界ジュニア選手権第２日（５日、エストニア・タリン）女子ショートプログラムが行われ、初出場の岡田芽依（名東ＦＳＣ）は、５３・７０点の２４位で７日のフリーに進んだ。４連覇を目指す島田麻央（木下グループ）が７１・９０点で首位発進。岡万佑子（木下アカデミー）が２・１３点差で２位と続いた。３位には日本と二重国籍を持つハナ・バース（オーストラリア）がつけている。岡田は冒頭の３回転