◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（５日、フィンランド・ラハティ）女子個人第２７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３０メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪の混合団体銅メダルメンバー、高梨沙羅（クラレ）は、合計２５４・２点で１０位にとどまった。１回目はジャンプに不利な強い追い風を受けたが、踏ん張って１１９メートルで飛んで４位につけた。２季ぶりの表彰台を目指した２回目は、またしても不利な追い風を受けて