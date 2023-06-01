◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（５日、フィンランド・ラハティ）女子個人第２７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３０メートル）が行われ、２６年ミラノ・コルティナ五輪で２つのメダルを獲得した丸山希（北野建設）は、合計２７０・８点で五輪後初の表彰台となる３位に入った。１回目は追い風を受けても１２３・５メートルと飛距離を伸ばして３位。逆転を狙って飛び出した２回目も、１２０・５メートルと安定した飛躍をそろえて