女子SP演技する島田麻央＝タリン（共同）【タリン共同】フィギュアスケートの世界ジュニア選手権第2日の5日、女子SPで4連覇を目指す島田麻央（木下グループ）が71.90点でトップ。初代表の岡万佑子（木下アカデミー）は69.77点で2位発進となり、岡田芽依（名東FSC）は53.70点の24位で7日のフリーに進んだ。