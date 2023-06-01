【カイロ＝溝田拓士】レバノン政府は５日、国内で活動するイランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」関係者の取り締まりを強化する方針を決めた。イスラエル軍がレバノン国内の親イラン組織ヒズボラへの攻撃を続けるなか、レバノン政府はヒズボラ軍事部門を非合法化するなど、対イラン関係の見直しを急いでいる。