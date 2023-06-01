ボートレース若松の「ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯」は５日、５日間の予選が終了。準優勝戦に進出するベスト１８が決定した。山崎祥（２７＝山口）は予選ラストの５日目２Ｒはインで２着も得点率１５位で準優進出。「乗りやすくない。でも、この状態がレースはしやすい」と感触はまずまず。「今期は流れがいい」とニッコリ。それもそのはずで昨年１１月以降の勝率は５・５４とＡ２級復帰も視野に入る。「住