◆フィギュアスケート世界ジュニア選手権第２日（５日、エストニア・タリン）女子ショートプログラムが行われ、初出場の岡万佑子（木下アカデミー）が自己ベストの６９・７７点をマークし、２位で７日のフリーへ進んだ。４連覇を目指す島田麻央（木下アカデミー）が７１・９０点で首位に立っている。３位には日本との二重国籍を持つハナ・バース（オーストラリア）がつけた。岡田芽依（名東ＦＳＣ）はジャンプのミスが響き２