プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単！マグロとアボカドのハワイ風アヒポキ丼」 「ブロッコリーのガーリックソテー」 「鶏肉のクリームスープ」 の全3品。 簡単に出来上がる丼と野菜の副菜、温まるスープの和洋折衷の献立です。【主食】簡単！マグロとアボカドのハワイ風アヒポキ丼 マグロとアボカドをしょうゆベースのタレに漬けてご飯にのせるだけ！火を使わない簡単おいしい