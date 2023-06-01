アメリカへの投資の第2弾についての協議などを行うため、赤沢経産相がアメリカに向け出発しました。赤沢経産相「戦略的投資イニシアティブについては、日米首脳会談もみすえて閣僚級で早急に議論を行い、調整を行う必要がある」赤沢経産相は現地時間の6日、ワシントンでラトニック商務長官と会い、日本円で総額およそ86兆円の対米投資の第2弾について協議するということです。先月決まった第1弾は、人工ダイヤモンドの製造施設の建