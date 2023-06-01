ドルトムントでマネージングディレクター（MD）を務めるラース・リッケン氏が、ドイツ代表MFエムレ・ジャンの契約延長を示唆した。5日、ドイツメディア『スカイ』が同氏のコメントを伝えている。クラブのキャプテンを務めるジャンは、先月28日に行われたブンデスリーガ第24節のバイエルン戦で3バックの一角としてスタメン出場。しかし、39分に左ひざを負傷すると、一度はプレーを続行したものの、前半アディショナルタイムにラ