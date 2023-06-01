ブリトニー・スピアーズさん＝2016年8月、米ニューヨーク（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米メディアは5日、西部カリフォルニア州の警察が、飲酒や薬物の影響下で運転した疑いで人気歌手ブリトニー・スピアーズさん（44）を4日に逮捕していたと報じた。既に釈放されたとしている。