◆フィギュアスケート世界ジュニア選手権第２日（５日、エストニア・タリン）女子ショートプログラムが行われ、大会３連覇中の島田麻央（木下グループ）が７１・９０点をマークし、首位発進を決めた。２位には２・１３点差で岡万佑子（木下アカデミー）。３位には日本と二重国籍を持つハナ・バース（オーストラリア）がつけている。岡田芽依（名東ＦＳＣ）はジャンプのミスが響き、２４位と出遅れた。島田は冒頭のダブルア