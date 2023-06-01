人気バンド・ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥが、ＮＨＫ音楽番組「ＳＯＮＧＳ」の放送７００回記念の特別版としてスペシャルライブ（東京・ＮＨＫホール）を披露する。１２日に午後１０時から放送される。「ＮＨＫ首都圏ネットワーク」のテーマ曲「東京ｍａｇｉｃｈｏｕｒ」をステージ初披露。「うれしい！たのしい！大好き！」を始め、「大阪ＬＯＶＥＲ」「決戦は金曜日」などのヒット曲はもちろん、連続テレビ小説「