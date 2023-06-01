高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」をめぐり、預かった腕時計を着服した罪に問われている元代表の男が、5日の初公判で起訴内容をおおむね認めました。■預けた時計の評価額は約400万円「香港にある」5日、トケマッチに時計を預けた男性に話を聞きました。被害を訴える男性「これは（預けた）ロレックスですね。トケマッチの評価だと110万円です」ほかにももう1本預けていて、評価額はあわせて400万円ほどだったといい