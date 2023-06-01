記者会見するスターマー英首相＝5日、ロンドン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英国のスターマー首相は5日、米イスラエルとイランの戦闘でイランから攻撃を受けているカタールに、追加で英空軍の主力戦闘機タイフーン4機を派遣すると表明した。英空軍は既にカタールで無人機迎撃などの防衛任務に当たっている。スターマー氏は一方で、イランとの核協議の重要性を強調。今後も米イスラエルの攻撃には参加しない方針を示した