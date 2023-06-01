定番の豚肉×しょうがに、かぶをプラス。火を通すことで甘みがぐっと増し、みずみずしい歯ざわりがほどよいアクセントになります。柔らかなかぶの葉もいっしょに使えば、彩りも栄養もアップ。甘辛いしょうがの風味が広がり、ご飯が止まらない一皿です。『豚肉とかぶのしょうが炒め』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……200g かぶ……2個 かぶの葉……2個分 〈A〉しょうがのすりおろし……1かけ分（約10g） しょうゆ……大さじ