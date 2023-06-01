【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比261.35ドル安の4万8478.06ドルを付けた。イラン革命防衛隊が、ペルシャ湾で米国のタンカーをミサイル攻撃したと主張。中東情勢の緊迫化と原油の供給不安を受け、投資家がリスク回避姿勢を強めたことから売り注文が先行した。