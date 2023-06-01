女性とのわいせつな動画を置き時計に隠したカメラで無断に撮影した疑いで、30歳の男が逮捕されました。鈴木宏幸容疑者（30）は2025年10月、東京都内の自宅マンションで、マッチングアプリで知り合った女性（20代）とのわいせつな動画を、隠しカメラで撮影するなどした疑いが持たれています。カメラは脱衣所、リビング、ベッドルームの3カ所に設置され、置き時計に隠されていたということです。鈴木容疑者は「置き時計型の小型カメ