米コーニング（Corning）は3日、スマートフォン向けのカバーガラス「Gorilla Glass Ceramic 3」を発表した。ガラスセラミックにより、高い耐久性を実現している。 「Gorilla Glass Ceramic 3」は、実際の使用シーンを再現した耐久試験で検証を行い、高い耐久性を示したという。たとえば、一般的な使用環境において最も過酷なコンクリート面に対し、2メートルの高さから落下させるテ