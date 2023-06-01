【肩ズンFig. ハイキュー!! 制服 烏野・音駒】 3月中旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「肩ズンFig. ハイキュー!! 制服 烏野・音駒」を3月中旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、肩にズンともたれたポーズが可愛い「肩ズンFig. ハイキュー!!」シリーズに制服姿の日向たちが登場。それぞれの学校の