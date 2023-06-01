【トイライズ ATコレクション10 AT用トラック＆スコープドッグセット】 3月6日 予約開始 9月下旬 発売予定 価格：12,100円 タカラトミーは可動フィギュア「トイライズ ATコレクション10 AT用トラック＆スコープドッグセット」を9月下旬に発売する。価格は12,100円。 本商品は1/48スケールでアニメ「装甲騎兵ボトムズ」のメカを展開する