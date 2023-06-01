【トイライズ ガオガイガー】 3月6日 予約開始 9月下旬 発売予定 価格：28,600円 タカラトミーは、可動フィギュア「トイライズ ガオガイガー」を9月下旬に発売する。3月6日より予約を開始しており、価格は28,600円。 本商品は『勇者王ガオガイガー』に登場する「ガオガイガー」を全高約18cmで立体化した可動フィギュア。「ガオガ