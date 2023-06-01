将棋の第84期順位戦B級1組が5日、東西の将棋会館で指され、伊藤匠2冠（23）が新年度からのA級昇級を決めた。A級は棋士10人が年度を通じて総当たりで9局ずつ指し、現在は藤井聡太名人（23）＝王将を含む6冠＝が保持する名人への挑戦権を争う。伊藤は最上位階級に、最年少ながら現在唯一のタイトルホルダーとして参戦することになった。B級1組は年度を通じて13人が総当たりで12局ずつ指し、昇級2枠を争う。すでに順位5位の広瀬