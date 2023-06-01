【Dramatic Capture Series ジェットファイヤーコンバイン】 8月下旬 発売予定 価格：15,400円 タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「Dramatic Capture Series ジェットファイヤーコンバイン」を8月下旬に発売する。価格は15,400円。 トランスフォーマーのキャラクター達がプレミ