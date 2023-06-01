リンクをコピーする

【トランスフォーマータイムライン（バンブルビー＆メガトロン）】 3月6日～予約受付開始 8月下旬 発売予定 価格：13,200円 タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズから「トランスフォーマータイムライン（バンブルビー＆メガトロン）」を8月下旬に発売する。価格は1