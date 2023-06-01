【工事用保安機材】 3月6日 出荷開始 価格：1,100円 ハセガワは3月6日に、プラモデル「工事用保安機材」再販分の出荷を開始する。価格は1,100円。 本商品は、工事現場などの立ち入り禁止の注意を促す保安機材を1/12スケールでプラモデル化したもの。成形色はオレンジ、ホワイトの2色。本キットではバリケード、コーン、看板に加え、ヘルメット、誘導灯がセッ